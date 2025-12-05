Grundsteuer im Harz Hedersleben kippt Steuervorschläge – welches Minus dadurch entsteht
Hederslebens Gemeinderat ist gegen die Vorschläge der Verbandsgemeinde Vorharz, an den Grundsteuerhebesätzen zu schrauben.
Hedersleben/MZ/son. - Viele Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt – unter anderem Harzgerode, Quedlinburg und Thale – machen Gebrauch von differenzierten Hebesätzen, um eine übermäßige Steuerbelastung von Einwohnern mit Wohngrundstücken zu vermeiden. Der Gemeinderat Hedersleben hat sich hingegen dagegen entschieden.