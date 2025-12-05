Hederslebens Gemeinderat ist gegen die Vorschläge der Verbandsgemeinde Vorharz, an den Grundsteuerhebesätzen zu schrauben.

Der Gemeinderat Hedersleben hat über die künftige Höhe der Steuerhebesätze entschieden.

Hedersleben/MZ/son. - Viele Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt – unter anderem Harzgerode, Quedlinburg und Thale – machen Gebrauch von differenzierten Hebesätzen, um eine übermäßige Steuerbelastung von Einwohnern mit Wohngrundstücken zu vermeiden. Der Gemeinderat Hedersleben hat sich hingegen dagegen entschieden.