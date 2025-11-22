Im zweiten Jahr nach der Grundsteuer-Reform dreht die Stadt Thale an den Hebesätzen. Was sich für wen ab 2026 ändert.

Thale/MZ/son. - Die neue Grundsteuer ist seit 2025 fällig. Obwohl die Stadt Thale deshalb Mindereinnahmen im sechsstelligen Bereich erwartet hatte, blieben die Hebesätze bislang unberührt ­– als „klares Signal an die Bürger“, man wolle ihnen in unsicheren Zeiten Sicherheit geben, und erst nachkorrigieren, wenn alle Unklarheiten beseitigt seien, sagte Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) im Herbst 2024. Nun wird korrigiert, ein Steuer-Bereich ab 2026 angehoben.