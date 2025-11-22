Wie Menschen im Notfall wiederbelebt werden können, hat Dr. Georg Fürnau Achtklässlern des Gropius-Gymnasiums in Dessau gezeigt. Warum das auch für Schüler so wichtig ist.

„Einer muss sich ein Herz fassen und anfangen“: Wie Dessauer Schüler die Reanimation lernen

Schüler der achten Klassen des Walter-Gropiu-Gymnasiums in Dessau konnten bei einem Reanimationstraining die Herzdruckmassage üben.

Dessau/MZ. - „Ha, ha, ha, ha, stayin’ alive, stayin’ alive, ha, ha, ha, ha...“, wenn es einen Soundtrack für diese Unterrichtsstunde der besonderen Art gebe, dann wäre es wohl „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees. Der Song hat genau den richtigen Rhythmus für eine Herzdruckmassage. Am Dienstag haben alle vier achten Klassen des Walter-Gropius-Gymnasiums nacheinander ein Wiederbelebungstraining absolviert. Durchgeführt wurde es von einem Team um den Chefarzt für Innere Medizin am Städtischen Klinikum, Dr. Georg Fürnau.