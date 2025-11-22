Am Samstagmittag kam es in Leuna zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Es entstand zum Glück nur Sachschaden.

Leuna/MZ. - In Leuna sind am Samstagmittag gegen 11.25 Uhr eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden. Zum Unfallhergang konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Im Kreuzungsbereich der Merseburger Straße und der Rosenstraße musste zwischenzeitlich eine Sperrung erfolgen, weil der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Dieser wurde abgeschleppt. Die Straßenbahn konnte weiterfahren.