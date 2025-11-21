weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Gebäudeversicherung bei Vermieter GCP – Vorwürfe zu extremen Kosten

Vorwürfe gegen Vermieter Werden Mieter in Halle-Neustadt mit Versicherungen abgezockt?

Der Großvermieter GCP in Halle-Neustadt ist in Erklärungsnot: Der Verein „Mieterrat Halle“ will herausgefunden haben, dass Hunderte Mieter in Neustadt von ihrem Vermieter abgezockt werden. Wie die Masche funktioniert und was dahintersteckt.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 22.11.2025, 14:24
Das ist ein Grand-City-Hochhaus in Halle-Neustadt. Die Mieter hier zahlen überdurchschnittlich viel Geld für die Gebäudeversicherung. Zockt der Vermieter seine Kunden ab? 
Das ist ein Grand-City-Hochhaus in Halle-Neustadt. Die Mieter hier zahlen überdurchschnittlich viel Geld für die Gebäudeversicherung. Zockt der Vermieter seine Kunden ab?  (Archivfoto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ. - Das große Immobilienunternehmen „Grand City Property“ (GCP) gerät in Erklärungsnot. Der Neustädter Verein „Mieterrat Halle“ hat sich intensiv mit den Nebenkostenabrechnungen des Großvermieters beschäftigt und spricht von „Abzocke in großem Stil“. Ohne es zu wissen könnten Tausende Hallenser betroffen sein. GCP gehören in Halle-Neustadt mehrere Dutzend Mehrfamilienhäuser mit hunderten Wohnungen.