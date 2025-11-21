Der Großvermieter GCP in Halle-Neustadt ist in Erklärungsnot: Der Verein „Mieterrat Halle“ will herausgefunden haben, dass Hunderte Mieter in Neustadt von ihrem Vermieter abgezockt werden. Wie die Masche funktioniert und was dahintersteckt.

Das ist ein Grand-City-Hochhaus in Halle-Neustadt. Die Mieter hier zahlen überdurchschnittlich viel Geld für die Gebäudeversicherung. Zockt der Vermieter seine Kunden ab?

Halle (Saale)/MZ. - Das große Immobilienunternehmen „Grand City Property“ (GCP) gerät in Erklärungsnot. Der Neustädter Verein „Mieterrat Halle“ hat sich intensiv mit den Nebenkostenabrechnungen des Großvermieters beschäftigt und spricht von „Abzocke in großem Stil“. Ohne es zu wissen könnten Tausende Hallenser betroffen sein. GCP gehören in Halle-Neustadt mehrere Dutzend Mehrfamilienhäuser mit hunderten Wohnungen.