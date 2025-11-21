Dramatische Lage in der Kinder- und Jugendhilfe Dutzende Jugendeinrichtungen in Halle vor dem Aus
Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe in Halle droht ein massiver Kahlschlag. Die Lage scheint sehr ernst zu sein, zahlreiche Träger haben sich mit einem Appell an die Stadtspitze gewendet.
Aktualisiert: 21.11.2025, 21:12
Halle (Saale)/MZ. - Das Krokoseum in den Franckeschen Stiftungen, der Waldorfjugendtreff, die Villa Jühling oder der Kinderschutzbund mit seinem Blauen Elefanten auf der Silberhöhe - In Halle stehen dutzende Kinder- und Jugendeinrichtungen kurz vor dem Aus. Die Lage scheint dramatisch zu sein. Die Rede ist von bis zu 100 Mitarbeitern, die möglicherweise entlassen werden müssen.