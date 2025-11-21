Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe in Halle droht ein massiver Kahlschlag. Die Lage scheint sehr ernst zu sein, zahlreiche Träger haben sich mit einem Appell an die Stadtspitze gewendet.

Jugendhilfe ist nötig, wenn Kinder von ihren Eltern misshandelt werden. In Halle stehen zahlreiche Projekte auf der Kippe.

Halle (Saale)/MZ. - Das Krokoseum in den Franckeschen Stiftungen, der Waldorfjugendtreff, die Villa Jühling oder der Kinderschutzbund mit seinem Blauen Elefanten auf der Silberhöhe - In Halle stehen dutzende Kinder- und Jugendeinrichtungen kurz vor dem Aus. Die Lage scheint dramatisch zu sein. Die Rede ist von bis zu 100 Mitarbeitern, die möglicherweise entlassen werden müssen.