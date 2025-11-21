weather heiter
  4. Beigeordneter René Rebenstorf im Interview: Halles Chef-Entwickler: „Wir können mit Städten wie Leipzig locker mithalten“

Wie sieht Halle in zehn Jahren aus? Der Architekt René Rebenstorf ist Beigeordneter für Stadtentwicklung. Im MZ-Interview spricht er über Luftschlösser, Luxuswohnungen und warum er keine Entwicklung wie in Leipzig haben möchte.

Von Jonas Nayda 21.11.2025, 20:00
René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Der Architekt René Rebenstorf ist Beigeordneter für Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit. Alle großen Bauvorhaben in der Stadt gehen über seinen Schreibtisch. Im Interview mit MZ-Reporter Jonas Nayda erklärt er seine Vision vom Halle der Zukunft.