Beigeordneter René Rebenstorf im Interview Halles Chef-Entwickler: „Wir können mit Städten wie Leipzig locker mithalten“
Wie sieht Halle in zehn Jahren aus? Der Architekt René Rebenstorf ist Beigeordneter für Stadtentwicklung. Im MZ-Interview spricht er über Luftschlösser, Luxuswohnungen und warum er keine Entwicklung wie in Leipzig haben möchte.
21.11.2025, 20:00
Halle (Saale)/MZ. - Der Architekt René Rebenstorf ist Beigeordneter für Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit. Alle großen Bauvorhaben in der Stadt gehen über seinen Schreibtisch. Im Interview mit MZ-Reporter Jonas Nayda erklärt er seine Vision vom Halle der Zukunft.