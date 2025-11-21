An der B 242 zwischen Wippra und Mansfeld in Sachsen-Anhalt stoßen Retter auf ein Bild des Grauens: 130 verwahrloste Hunde in einem abgelegenen Haus. Jetzt kommt heraus, dass die mutmaßliche Täterin bereits wegen eines ähnlichen Vorfalls verurteilt wurde.

Blick aus der Luft auf das einsame Haus an der B 242 im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. In seinem Inneren müssen horrorartige Zustände geherrscht haben. Rund 130 zum Teil völlig verwahrloste Hunde wurden von dem Grundstück gerettet.

Wippra/Mansfeld/MZ. - Die Bilder werden die Retter wohl nie wieder vergessen: 130 zum Teil völlig verwahrloste Hunde sind in dieser Woche in einem abgelegenen Haus an der B 242 zwischen Wippra und Mansfeld entdeckt worden. Die 60-jährige Cottbuserin Maud S. soll die Vierbeiner in dem von ihr gemieteten Gebäude unter katastrophalen Bedingungen gehalten haben.