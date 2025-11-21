weather heiter
  4. 130 Hunde befreit – Halterin offenbar wegen Tierquälerei vorbestraft

Schockfund in Mansfeld-Südharz 130 verwahrloste Hunde befreit – die mutmaßliche Täterin ist bereits vorbestraft

An der B 242 zwischen Wippra und Mansfeld in Sachsen-Anhalt stoßen Retter auf ein Bild des Grauens: 130 verwahrloste Hunde in einem abgelegenen Haus. Jetzt kommt heraus, dass die mutmaßliche Täterin bereits wegen eines ähnlichen Vorfalls verurteilt wurde.

Von Frank Schedwill und Grit Pommer Aktualisiert: 21.11.2025, 19:20
Blick aus der Luft auf das einsame Haus an der B 242 im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. In seinem Inneren müssen horrorartige Zustände geherrscht haben. Rund 130 zum Teil völlig verwahrloste Hunde wurden von dem Grundstück gerettet. 
Wippra/Mansfeld/MZ. - Die Bilder werden die Retter wohl nie wieder vergessen: 130 zum Teil völlig verwahrloste Hunde sind in dieser Woche in einem abgelegenen Haus an der B 242 zwischen Wippra und Mansfeld entdeckt worden. Die 60-jährige Cottbuserin Maud S. soll die Vierbeiner in dem von ihr gemieteten Gebäude unter katastrophalen Bedingungen gehalten haben.