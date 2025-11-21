Zweifel am Sicherheitskonzept Start des Weihnachtsmarktes in Wittenberg auf der Kippe: Das hat die Krisensitzung im Rathaus ergeben
Nachdem am Donnerstag Zweifel am Sicherheitskonzept und damit am pünktlichen Start des Wittenberger Weihnachtsmarktes aufgekommen waren, gab es am Freitag ein Krisentreffen im Wittenberger Rathaus. Was dabei vereinbart wurde.
Aktualisiert: 21.11.2025, 19:02
Wittenberg/MZ. - Gute Nachrichten aus dem Rathaus für die Freunde des Wittenberger Weihnachtsmarktes: Nach einem Krisentreffen am späten Freitagvormittag, an dem Veranstalter, Stadt, Landkreis und Polizei teilnahmen, ist der Optimismus offenbar groß, dass der Wittenberger Weihnachtsmarkt pünktlich am Montagabend eröffnet werden kann.