Start des Weihnachtsmarktes in Wittenberg auf der Kippe: Das hat die Krisensitzung im Rathaus ergeben

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt in Wittenberg sind weit gediehen. Doch startet der Markt wie geplant am Montag? Nach einem Kriesentreffen im Rathaus sind die Macher optimistisch.

Wittenberg/MZ. - Gute Nachrichten aus dem Rathaus für die Freunde des Wittenberger Weihnachtsmarktes: Nach einem Krisentreffen am späten Freitagvormittag, an dem Veranstalter, Stadt, Landkreis und Polizei teilnahmen, ist der Optimismus offenbar groß, dass der Wittenberger Weihnachtsmarkt pünktlich am Montagabend eröffnet werden kann.