Ein Bad Dürrenberger, der sich vor dem Landgericht in Halle unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung in Leuna verantworten musste, wurde am Freitag freigesprochen. Wie das Gericht diese Entscheidung erklärt und was der Richter dem Angeklagten wünscht.

Leuna/Halle/MZ. - „Vielleicht gibt Ihnen das die Chance auf ein besseres Leben“, sagte der Richter zum Angeklagten nach der Urteilsverkündung. Dieser wurde am Freitag vor dem Landgericht von allen Anklagepunkten freigesprochen. Gegen ihn liefen drei Verfahren, die in einem kombiniert wurden. Im Zeitraum von 2022 bis 2025 wurde ihm unter anderem gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.