  4. Offenbar unvollständige Akten: OB Vogt wegen Moscheeneubau in Halle-Neustadt unter Druck - Plötzlich fehlen zwei Monate Schriftverkehr

In Halle haben sich einige Stadträte über offenbar unvollständige Akten gewundert. Verschweigt die Stadt ein paar Vorgänge rund um den Neubau der Moschee in Halle-Neustadt?

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 22.11.2025, 14:16
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt muss sich wegen mutmaßlich unvollständiger Akten erklären.
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt muss sich wegen mutmaßlich unvollständiger Akten erklären. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Das Baugenehmigungsverfahren für das neue Islamische Kulturcenter (IKC) in Neustadt hat noch ein Nachspiel. Für Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) könnte es ernst werden. Denn offenbar sind die Akten unvollständig.