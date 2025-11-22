weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Versorgung in der Kommune: Zörbig baut auf Köthen Energie - Warum man einen längerfristigen Stromliefervertrag geschlossen hat

Versorgung in der Kommune Zörbig baut auf Köthen Energie - Warum man einen längerfristigen Stromliefervertrag geschlossen hat

Der Energieversorger Köthen Energie punktet in Zörbig. Wo Strom aus Köthen künftig anliegen soll.

Von Ulf Rostalsky 22.11.2025, 14:00
Im Zörbiger Rathaus werden die Lieferverträge mit Köthen Energie unterschrieben und gesiegelt. Das hat der Stadtrat beschlossen.
Im Zörbiger Rathaus werden die Lieferverträge mit Köthen Energie unterschrieben und gesiegelt. Das hat der Stadtrat beschlossen. (Foto: André Kehrer)

Zörbig/MZ. - Die Stadt Zörbig bindet sich an einen neuen Energieversorger. Das hat Bürgermeister Matthias Egert (CDU) im Anschluss an den nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung bestätigt. Hinter verschlossenen Türen sei die Vergabeentscheidung pro Köthen Energie sehr deutlich ausgefallen, so der Rathauschef.