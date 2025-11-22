Der Energieversorger Köthen Energie punktet in Zörbig. Wo Strom aus Köthen künftig anliegen soll.

Zörbig baut auf Köthen Energie - Warum man einen längerfristigen Stromliefervertrag geschlossen hat

Im Zörbiger Rathaus werden die Lieferverträge mit Köthen Energie unterschrieben und gesiegelt. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Zörbig/MZ. - Die Stadt Zörbig bindet sich an einen neuen Energieversorger. Das hat Bürgermeister Matthias Egert (CDU) im Anschluss an den nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung bestätigt. Hinter verschlossenen Türen sei die Vergabeentscheidung pro Köthen Energie sehr deutlich ausgefallen, so der Rathauschef.