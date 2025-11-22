Wer möchte Stadtführer in Zeitz sein? Wie man die Ausbildung dazu erhält und wer die Kurse leitet

Zeitz/MZ/and. - Stadtführungen liegen voll im Trend – auch in Zeitz. Immer mehr Gäste möchten die Stadt im Rahmen spannender Rundgänge entdecken und dabei Geschichte, Kultur und besondere Orte hautnah erleben. Um der wachsenden Nachfrage gerecht werden, sucht die Stadt Zeitz engagierte Menschen, die Lust haben, Zeitz als Gästeführer zu repräsentieren.

Die Volkshochschule Zeitz bietet hierzu in Zusammenarbeit mit der Stadt Zeitz einen Kurs zur Ausbildung von Gästeführerinnen und Gästeführern an. Der Lehrgang umfasst 30 Unterrichtseinheiten und vermittelt neben Kenntnissen zur Stadtgeschichte und zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch die notwendigen Fertigkeiten, um anschließend eine Tätigkeit als Gästeführer auf Honorarbasis aufnehmen zu können.

Der Kurs, der vom in Zeitz bekannten Regionalhistoriker Petrik Wittwika als Dozent geleitet wird, beginnt voraussichtlich Ende Februar 2026 und wird an zehn Terminen überwiegend in den Räumen der Volkshochschule Zeitz stattfinden. Nach bestandener praktischer Prüfung erhalten alle Teilnehmenden ein Abschlusszertifikat. Wer zunächst einen Einblick in die Tätigkeit gewinnen möchte, kann sich zur Schnupperführung am 17. Januar 2026 um 14 Uhr anmelden. Informationen gibt es in der Tourist-Information Zeitz.