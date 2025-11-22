weather wolkig
  4. Klimaschutz in Ballenstedt: Wald am Hirschteich in Ballenstedt wird größer

Ein verfallener Garagenkomplex nahe des Hirschteichs in Ballenstedt ist verschwunden, die Stadt hat die Waldfläche wieder aufgeforstet. Das Projekt zum Klimaschutz soll weitergehen, dafür sind Ideen der Bürger gefragt.

Von Rita Kunze 22.11.2025, 14:30
Wo verfallene Ruinen standen, wachsen nun Bäume: Die Stadt Ballenstedt hat am Hirschteich aufgeforstet.
Ballenstedt/MZ. - Der Wald am Hirschteich in Ballenstedt ist ein Stückchen größer geworden: Der Garagenkomplex mit seinen Brandruinen ist verschwunden, Asphalt, Müll und Beton sind beseitigt. Jetzt wachsen hier einheimische Baumarten. „Ein weiterer Erfolg für den städtischen Klimaschutz“, sagt Ballenstedts Klimamanager Steffen Reuß.