Ein verfallener Garagenkomplex nahe des Hirschteichs in Ballenstedt ist verschwunden, die Stadt hat die Waldfläche wieder aufgeforstet. Das Projekt zum Klimaschutz soll weitergehen, dafür sind Ideen der Bürger gefragt.

Wo verfallene Ruinen standen, wachsen nun Bäume: Die Stadt Ballenstedt hat am Hirschteich aufgeforstet.

Ballenstedt/MZ. - Der Wald am Hirschteich in Ballenstedt ist ein Stückchen größer geworden: Der Garagenkomplex mit seinen Brandruinen ist verschwunden, Asphalt, Müll und Beton sind beseitigt. Jetzt wachsen hier einheimische Baumarten. „Ein weiterer Erfolg für den städtischen Klimaschutz“, sagt Ballenstedts Klimamanager Steffen Reuß.