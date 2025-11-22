Die Ausstellung „Wege zum Frieden“ ist Teil eines Bildungspakets des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Sachsen-Anhalt. Sie kommt derzeit an der Sekundarschule und am Gymnasium in Querfurt zum Einsatz. Warum ein Lehrer sie in die Quernestadt geholt hat.

In der Ausstellung „Wege zum Frieden“ wird auf 16 Bannern anhand von vier Konflikten aufgezeigt, welche Voraussetzungen für einen Friedensprozess erfüllt sein müssen.

Querfurt/MZ. - Frieden ist angesichts von Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten ein hochaktuelles Thema. „Mir ist wichtig, das im Unterricht zu besprechen“, sagt Kay Schömann, Lehrer für Ethik und Geschichte an der Sekundarschule „Quer-Bunt“ in Querfurt. In Lehrplänen seien aktuelle Themen größtenteils nicht abgebildet, erklärt er. Um jedoch mit Materialien einen besseren Zugang zum Thema zu schaffen, hat der Lehrer eine Ausstellung an die Querfurter Schule geholt. Sie heißt „Wege zum Frieden: Kriegsfolgen und Friedensprozesse“ und ist Teil eines Bildungspakets des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Sachsen-Anhalt.