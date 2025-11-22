Leute in flauschiger Ganzkörperverkleidung haben sich am Samstag in Halle getroffen. Die sogenannten Furries sorgten für Aufsehen.

Halle (Saale)/MZ. - Auf dem Parkplatz der Moritzburg versammelte sich am Samstag eine Gruppe von Leuten, die die Blicke vieler Passanten auf sich zog. Denn sie traten in flauschiger Ganzkörperverkleidung auf. Manche als Füchse, andere als Hunde oder als sonstige Phantasiewesen.

Furries nennt man derart verkleidete Personen. Und es handelt sich dabei um eine eigene Subkultur.

Wie Maik Weber, einer der Organisatoren des Treffens in Halle, der MZ sagte, gehöre man keinem Verein an, sondern sei ein loser Verbund von Leuten, die regelmäßig zusammenkämen. Als Furries laufe man dann stets gemeinsam durch die Städte, in denen man sich dafür treffe. So sei man schon in Dresden oder Leipzig unterwegs gewesen.

An diesem Samstag habe man sich nun in Halle verabredet.