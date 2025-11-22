In Pretzsch öffnet am 5. Dezember wieder eine Bäckerei. Silvia Hennwald übernimmt die früheren Schütze-Räume und bringt handgemachtes Brot, Kuchen und ein kleines Mittagsangebot zurück.

Neueröffnung in Pretzsch: Dorfbäckerei startet mit frischen Brötchen und Kuchen - was Kunden erwartet

Die Rackitherin Silvia Hennwald präsentiert das Sortiment für die Neueröffnung Anfang Dezember: frisch gebackene Brötchen und Brote, hergestellt mit Langzeitgare und Mehl aus der Stadtmühle Pretzsch. Die gibt es nur hier.

Pretzsch/Rackith/MZ. - Pretzsch bekommt wieder einen Bäcker. Eine Nachricht, die fast schon überrascht. Nicht, weil die Elbestadt keinen bräuchte, sondern weil heute eigentlich alle schließen: die Kleinen, die Alten, die, die sich jahrzehntelang durchgekämpft haben. Und während anderswo die Öfen ausgehen, bringt eine Frau aus Rackith wieder Leben in die Backstube.