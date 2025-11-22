Seit einem Jahr gibt es das Kellercafé im R 1 am Altmarkt in Zeitz. Es ist eine beliebte Frühstücksadresse geworden. Warum es aber auch einen Nachteil gibt.

Frühstück unterm Zeitzer Rathaus: Was das Kellercafé im gotischen Gewölbe bietet

Das Kellercafé im R1 in Zeitz gibt es seit einem Jahr, hier Betreiber Martin Exler.

Zeitz/MZ. - Schon ein Jahr? Ja, das Café im R 1 im Zeitzer Ratskeller hat schon seit mehr als einem Jahr für Gäste geöffnet. Und ist gut angenommen. „Es ist natürlich, wie überall: mal so, mal so“, sagt Betreiber Martin Exler. „Aber es läuft.“