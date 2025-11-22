weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Seit einem Jahr gibt es das Kellercafé im R 1 am Altmarkt in Zeitz. Es ist eine beliebte Frühstücksadresse geworden. Warum es aber auch einen Nachteil gibt.

Von Angelika Andräs 22.11.2025, 18:00
Das Kellercafé im R1 in Zeitz gibt es seit einem Jahr, hier Betreiber Martin Exler.
Das Kellercafé im R1 in Zeitz gibt es seit einem Jahr, hier Betreiber Martin Exler. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Schon ein Jahr? Ja, das Café im R 1 im Zeitzer Ratskeller hat schon seit mehr als einem Jahr für Gäste geöffnet. Und ist gut angenommen. „Es ist natürlich, wie überall: mal so, mal so“, sagt Betreiber Martin Exler. „Aber es läuft.“