Der Ascherslebener Udo W. Stephan hat die Texte zu einem neuen Bildband über die Stadt verfasst. Die lokale Geschichte beschäftigt ihn seit vielen Jahren.

Von Anja Riske 05.12.2025, 16:15
Udo W. Stephan hat an einem neuen Bildband über Aschersleben mitgearbeitet.
Udo W. Stephan hat an einem neuen Bildband über Aschersleben mitgearbeitet. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Ursprünglich kommt er zwar aus Dresden, doch seit nunmehr rund 30 Jahren wohnt Udo W. Stephan in Aschersleben, das er jetzt als seine Heimatstadt betrachtet. Schon früher hatte der Biochemiker auch ein ausgeprägtes Interesse an Geschichte: „Wenn ich irgendwo eine Burg entdeckt habe, musste ich immer hochsteigen.“