Der Ascherslebener Udo W. Stephan hat die Texte zu einem neuen Bildband über die Stadt verfasst. Die lokale Geschichte beschäftigt ihn seit vielen Jahren.

Wie Udo W. Stephan zum Gelingen des neuen Ascherslebener Bildbands beigetragen hat

Aschersleben/MZ - Ursprünglich kommt er zwar aus Dresden, doch seit nunmehr rund 30 Jahren wohnt Udo W. Stephan in Aschersleben, das er jetzt als seine Heimatstadt betrachtet. Schon früher hatte der Biochemiker auch ein ausgeprägtes Interesse an Geschichte: „Wenn ich irgendwo eine Burg entdeckt habe, musste ich immer hochsteigen.“