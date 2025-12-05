weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Kreativer Christbaumschmuck: Selbstgemachter Weihnachtsbaumschmuck: Ideen und Tipps vom Naumburger Bastel-Experten

Kreativer Christbaumschmuck Selbstgemachter Weihnachtsbaumschmuck: Ideen und Tipps vom Naumburger Bastel-Experten

Marcel Warnt vom Naumburger Fachgeschäft „Schwubbs“ hat Tipps für trendige Kugeln und kreative Anhänger.

Von Margarete Arendt Aktualisiert: 05.12.2025, 16:47
Kreativ-Experte Marcel Warnt zeigt Tageblatt/MZ-Volontärin Margarete Arendt, wie alten Baumkugeln mithilfe von Glanzlackmarkern eine neue Optik gegeben werden kann.
Kreativ-Experte Marcel Warnt zeigt Tageblatt/MZ-Volontärin Margarete Arendt, wie alten Baumkugeln mithilfe von Glanzlackmarkern eine neue Optik gegeben werden kann. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Einige Leserinnen und Leser kennen den Bastelexperten Marcel Warnt bestimmt noch aus der Sendung „MDR um 11“ oder aber aus seinem Bastelfachgeschäft „Schwubbs“ in der Naumburger Jakobsstraße. Für diese Weihnachtszeit hat Warnt Tageblatt/MZ ein paar Bastelideen für selbst gemachten Baumschmuck zusammengestellt und erzählt, was gerade kreativ im Trend liegt.