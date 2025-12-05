Ursel und Joachim Thomas bringen in Dorf nahe Freyburg Kinderaugen zum Strahlen, bewirten mit gratis Glühwein, Kaffee, Stollen und Plätzchen, Welche Rolle eine Riesen-Weihnachtspyramide Marke Eigenbau, Pittiplatsch und eine Modelleisenbahn spielen.

Bei ihnen „kostet alles nichts“: Ehepaar veranstaltet Hofweihnacht fast schöner als im Erzgebirge

Große Hofweihnacht mit kostenloser (!) Bewirtung am Sonntag auf dem Grundstück von Ursel und Jochim Thomas in Zeuchfeld, mit 3,70 Meter hoher selbstgebauter Pyramide.

Zeuchfeld - Die von ihm und seiner Frau Ursel seit gut einem Jahrzehnt und stets am Nachmittag des zweiten Advents veranstaltete Hofweihnacht auf dem eigenen Grundstück in Zeuchfeld ist fast so schön wie in Joachim Thomas’ erzgebirgischer Heimat.