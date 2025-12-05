Zeitzer Weihnachtsmarkt eröffnet Es weihnachtet in Zeitz: Welche Männer den Weihnachtsmarkt eröffneten und wie er bei den Gästen ankam
Der Markt lädt nun bis 14. Dezember auf dem Altmarkt zur Vorfreude im Advent ein. Der Weihnachtsmann ist täglich vor Ort. Was zur Eröffnung los war.
Aktualisiert: 05.12.2025, 17:30
Zeitz/MZ. - Der Zeitzer Weihnachtsmarkt ist eröffnet: mit herzlichen Begrüßungsworten, vielen Dankesworten und viel Atmosphäre und Gemütlichkeit auf dem Altmarkt. Und mit einem kleinen, feinen Angebot für Groß und Klein, das lohnt, erkundet zu werden.