Der Markt lädt nun bis 14. Dezember auf dem Altmarkt zur Vorfreude im Advent ein. Der Weihnachtsmann ist täglich vor Ort. Was zur Eröffnung los war.

Es weihnachtet in Zeitz: Welche Männer den Weihnachtsmarkt eröffneten und wie er bei den Gästen ankam

Mal ein ganz anderer Job: OB Christian Thieme verteilte nach der offiziellen Eröffnung Schokoladenweihnachtsmänner.

Zeitz/MZ. - Der Zeitzer Weihnachtsmarkt ist eröffnet: mit herzlichen Begrüßungsworten, vielen Dankesworten und viel Atmosphäre und Gemütlichkeit auf dem Altmarkt. Und mit einem kleinen, feinen Angebot für Groß und Klein, das lohnt, erkundet zu werden.