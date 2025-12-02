Am Freitag wird der „Zeitzer Adventsmarkt“ eröffnet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – und es ist einiges vorbereitet und geplant. Worauf man sich in der Innenstadt freuen kann.

Von Grinch und Hütten bis Programm und Sicherheit: Was man zum Weihnachtsmarkt in Zeitz wissen sollte

Bald kann man wieder Glühwein beim „Zeitzer Adventsmarkt“, dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, genießen.

Zeitz/MZ. - In wenigen Tagen ist es soweit: Am Freitag, 5. Dezember, um 15 Uhr öffnet der Zeitzer Weihnachtsmarkt. Was man vielleicht vorher nwissen sollte, denn es dauert also nicht mehr lange, bis der Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein und Tannengrün durch die Altstadt zieht und die Gäste des Zeitzer Adventsmarktes, wie er hier offiziell heißt, besinnliche Stunden, stimmungsvolle Musik und festliche Atmosphäre auf dem Altmarkt genießen können.