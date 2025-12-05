Er beleidigte Heimpersonal, beschädigte Autos und versetzte Anwohner in Angst – nun wurde der 43-jährige Afrikaner nach mehreren Vorfällen in Hettstedt und Sangerhausen in eine psychiatrische Klinik Bernburg eingewiesen.

Nach Polizeieinsätzen in Hettstedt und Sangerhausen: 43-jähriger Wiederholungstäter in Psychiatrie – wie es nun weitergeht

Er sorgte immer wieder für neue Vorfälle, jetzt wurde der 43-jährige Mann aus Burkina Faso in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Sangerhausen/Hettstedt/MZ. - Der 43-jährige Mann aus Burkina Faso, der seit Wochen für Schlagzeilen in MSH sorgt, ist nach MZ-Informationen in eine psychiatrische Klinik in Bernburg eingeliefert worden. Dort befindet er sich, wie am Freitag bekannt wurde, bereits seit Dienstagabend. Der Mann sei in Zusammenarbeit der Gefahrenabwehrbehörde der Kreisverwaltung mit der Justiz eingewiesen worden, heißt es.