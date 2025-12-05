Seit geraumer Zeit ist die Fahrbahn der Landesstraße zwischen Röblingen und Aseleben an der Brücke über den Mittelgraben eingeengt. Wie lange die Autofahrer noch mit der Einschränkung leben müssen.

Aseleben/MZ/bth - Im Seegebiet Mansfelder Land wird man noch bis 2028 mit der Verkehrseinschränkung auf der Landesstraße zwischen Röblingen und Aseleben leben müssen. An der Brücke über den Mittelgraben wurde die Fahrbahn eingeengt.

Das ist bereits seit vergangenem Jahr der Fall, denn die Bausubstanz der Brücke ist gefährdet. Schon 2024 hatte sich die Brücke „in der Dringlichkeitsliste im priorisierten Bereich“ befunden, wie es damals aus der Landesstraßenbaubehörde hieß.

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses fragten Einwohner nach, wie lange sie noch damit leben müssen und wann an der Brücke gebaut werden soll. Bürgermeister Martin Blümel (parteilos) hatte dazu erst eine aktuelle Auskunft von der Landesstraßenbaubehörde bekommen. Und zwar solle die Brücke im Jahr 2028 realisiert werden, so Blümel. Manchmal, insbesondere nach Wochenenden, seien die Absperrungen verschwunden, werden dann aber regelmäßig wieder aufgestellt.