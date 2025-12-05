weather regenschauer
  4. Nach Absage von „Bridges to Classics“: Händel-Festspiele 2026 - Warum „Bridges to Classics“ für Halles Festspiel-Chef gar nicht nötig sind

Das überraschende Aus von „Bridges to Classics“ sorgte bei vielen Menschen für Empörung und Unverständnis. Jetzt äußert sich Festspiel-Intendant Florian Amort zu den näheren Gründen seiner Absage. Was er künftig bei den Händel-Festspielen vorhat und was ihn an der Debatte um die Absage gestört hat.

Von Katja Pausch 05.12.2025, 17:54
Mit Händel im Zwiegespräch: Florian Amort hat als neuer Intendant der Händel-Festspiele viel Neues vor. Das Aus von „Bridges to Classics“ hatte unter Festspielgästen für Empörung und Unverständnis gesorgt.
Halle (Saale)/MZ. - Die Wogen schlugen hoch, nachdem vor gut vier Wochen bekannt wurde, dass „Bridges to Classics“ im kommenden Jahr aus dem Programm der Händel-Festspiele gestrichen worden ist. Unter Festspielgästen, aber auch bei Star-Dirigent Bernd Ruf und mehreren seiner Musikerkollegen hatte die Nachricht großes Unverständnis ausgelöst. Jetzt äußert sich Festspiel-Intendant und Händel-Haus-Direktor Florian Amort näher zu den Gründen. Und er erklärt, was er stattdessen vor hat.