Unglücksblock von Neustadt Bangen um siebenjähriges Mädchen - Wieder tragischer Unfall mit einem Kind in diesem Haus
Was hat dieses Haus in Halle an sich, dass es hier immer wieder Unglücksfälle gibt? Gerade kämpft ein siebenjähriges Mädchen nach einem Sturz aus einem Elfgeschosser in Halle-Neustadt um sein Leben.
Aktualisiert: 05.12.2025, 18:30
Halle (Saale)/MZ. - Dramatische Szenen in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt. Menschen schreien, halten sich die Hände vors Gesicht, liegen sich in den Armen und bangen. Eine Frau, die dann zu den Rettungskräften geführt wird, ist völlig aufgelöst und weint.