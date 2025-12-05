Hinter den Kulissen des Wintermärchens „Der gestiefelte Kater“: Jeremy Querfurth und sein Team verwandeln Schauspieler in Königinnen, Zauberer und sprechende Tiere. Mit kunstvollen Perücken, präzisem Make-up und viel Leidenschaft sorgt das Theater „Fairytale“ Thale für magische Momente auf der Bühne.

Maskenleiter Jeremy Querfurth hat eine besondere Perücke für die Königin kreiert. Sie ist beim Wintermärchen „Der gestiefelte Kater“ vom Theater „Fairytale Thale“ zu sehen.

Thale/MZ. - „Fremde sind in meinem Reich“, ruft Zauberer Katzebuh, als er durch ein Fernrohr schaut. Unter dem schwarzen Hut und den langen schwarzen Haaren reift der Gedanke, dass er die menschlichen Eindringlinge doch verwandeln könne – zum Beispiel in Rebhühner, die Lieblingsspeise der Königin. Der Zauberer im Wintermärchen „Der gestiefelte Kater“ heißt eigentlich Jeremy Querfurth – und war nur Minuten vorher hinter den Kulissen dabei, eine gigantische Perücke der Frau Königin aufzusetzen. Denn der 22-Jährige ist auch Leiter der Maske bei der aktuellen Produktion vom Theater „Fairytale“ Thale.