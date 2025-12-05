Paul Potts ist seit 2007 bekannt und tourt seit geraumer Zeit. Nun tritt er im Wittenberger Stadthaus auf. Dabei wird nicht nur seine Musik im Mittelpunkt stehen. Vor den Fans soll er geehrt werden.

Womit Paul Potts auf Konzert in Wittenberg überrascht werden soll

Paul Potts bei einem Auftritt zugunsten der Mukoviszidose-Selbsthilfe in Coswig.

Wittenberg/Coswig/MZ. - Der aus der britischen Variante von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannte Tenor Paul Potts tritt an diesem Nikolaussamstag im Wittenberger Stadthaus auf. Vor ausverkauftem Haus wird der 55-Jährige nicht nur das tun, was er am besten kann, nämlich singen, sondern er soll während des Konzerts eine ganz besondere Ehrung erhalten.