In Halle sind am Freitag Hunderte junge Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das neue Wehrdienstgesetz der Bundesregierung zu demonstrieren. Was die Teilnehmer in Halle dazu sagten.

Zu wenig Geld für die Bildung: Auch das wurde vielfach kritisiert bei der Demo gegen den neuen Wehrdienst in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Der Bundestag hat am Freitag für die Einführung eines neuen Wehrdienstes gestimmt. Vorgesehen ist künftig die Musterung aller Männer ab dem Geburtsjahr 2008. Aus Sicht vieler Demonstranten, die am Freitag in Halle gegen das Wehrdienstgesetz auf die Straße gingen, ist eine neue Wehrpflicht dann nur noch eine Frage der Zeit - auch wenn es dafür ein weiteres Gesetz bräuchte, das außerdem regeln müsste, ob des dann ein Zufallsverfahren oder ein Losverfahren geben soll.