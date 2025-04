Halle/MZ - Geradezu euphorisch zeigte sich Halles Beigeordnete für Kultur und Kuratoriumsmitglied der Stiftung Händel-Haus, Judith Marqaurdt, über die Ernennung Florian Amorts zum neuen Direktor der Stiftung und Intendanten der Händel-Festspiele. Sechs von etlichen Bewerbern seien nach der Stellenausschreibung im vergangenen Dezember – sein im Januar verstorbener Vorgänger Bernd Feuchtner wäre in diesem Jahr planmäßig ausgeschieden – in die engere Auswahl gekommen, Amort habe mit großem Abstand überzeugt. Das Bewerbungsverfahren sei in der rekordverdächtigen Zeit von nur drei Wochen durchgeführt worden. Judith Marquardt sparte nicht mit Lobesworten: „Florian Amort bringt alles mit, was wir hier brauchen.“ „Er ist im Barock zuhause.“ „Er ist eine tolle Persönlichkeit“. So klingt Begeisterung.

