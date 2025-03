Was Händel in Italien sah: Die Krippenfiguren aus Neapel verweisen in der aktuellen Jahresschau in Halle auf den „Messias“.

Halle/MZ - Georg Friedrich Händel hüllte sich, abgesehen von seinen Kompositionen, in Italien in Schweigen. Ohnehin gibt es von dem 1685 in Halle geborenen Komponisten nur wenige persönliche schriftliche Überlieferungen, aus Italien aber gibt es: nichts. Vermutlich von 1706 bis 1710 weilte der damals Anfang 20-Jährige dort, wobei er im Jahr 1709 völlig verschwunden war. Was er in dieser Zeit wo tat, ob er etwas komponierte und was – niemand kennt die Antwort. Entsprechend schwierig war die Konzeption der Jahresausstellung im Händel-Haus in Halle.