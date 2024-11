Unter dem Motto „Frischer Wind“ widmen sich die Händelfestspiele 2025 den italienischen Jahren des Komponisten. Der Händelpreis geht an das Festspielorchester.

Programm nimmt Händel und Italien in den Fokus

Händelfestspiele in Halle

Halle/MZ - Südeuropa wird die Händelfestspiele im kommenden Jahr bestimmen. „Frischer Wind: Der junge Händel in Italien“ lautet das Motto, das in Halle und Umgebung vom 6. bis zum 15. Juni 2025 tonangebend sein wird. Mehr als 60 Veranstaltungen an 17 Orten sind geplant. Flankiert wie immer von einer wissenschaftlichen Tagung und vielen kleineren Nettigkeiten, ein Schaufensterwettbewerb zum Beispiel, rund um den großen Komponisten.