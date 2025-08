Blaulicht und Löschautos sind plötzlich im Trend: Immer mehr Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt schließen sich lokalen Feuerwehren an. Ist es der späte Erfolg einer vergeigten Marketingkampagne?

Magdeburg/MZ - Immer mehr Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt engagieren sich in den Feuerwehren des Landes. Das zeigen neue Zahlen aus dem Landesinnenministerium. Hatten die Kinder- und Jugendfeuerwehren vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch 14.700 Mitglieder, sind es aktuell gut 17.700. In einigen Orten gibt es mittlerweile Aufnahmestopps, weil die Nachfrage so groß ist.