Ein Verkehrsunfall führte in Barleben am Freitagmorgen zu mehreren Verletzten. Ein Transporter und ein Auto stießen an einer Kreuzung zusammen.

Barleben. - Am Freitagmorgen hat sich an der Einmündung Burgenser Straße und Breiteweg in Barleben ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem mehrere Personen verletzt wurden, so die Polizei.

Ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters habe den Breitweg aus Richtung Magdeburg befahren und beim Einbiegen in die Burgenser Straße ein Auto übersehen habe. Beide Fahrzeuge seien daraufhin kollidiert.

Im Transporter verletzten sich nach Angaben der Polizei drei Personen. Sie wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.