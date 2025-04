Hunderte Tonnen Erde wurden bisher am Flughafen Leipzig/Halle für ein Flugzeugwerk bewegt. Bald will die Deutsche Aircraft hier das Regionalflugzeug D328 bauen. Was das für die Region und darüber hinaus bedeutet.

Leipzig. - Noch ist nicht viel zu sehen auf dem etwa acht Fußballfelder großen Gelände am Flughafen Leipzig/Halle. In Sichtweite der Rollbahn erstreckt sich ein Schotterplatz, einige Bagger ruhen in der Mittagssonne. Schon in rund einem Dreivierteljahr soll hier eine neue Flugzeugfabrik stehen.