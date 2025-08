Ein gefährlicher Gegenstand explodiert in einer Wohnung in Gropiusstadt. Der 82 Jahre alte Bewohner stirbt, das Haus wird evakuiert. Die Hintergründe sind unklar.

Ein 82 Jahre alter Mann ist bei einer Explosion in seiner Wohnung in Gropiusstadt ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Berlin - Bei einer Explosion in einer Wohnung in Berlin-Neukölln ist ein 82 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses in Gropiusstadt hätten in der Nacht auf Sonntag einen lauten Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung fanden die Beamten den Toten. Explodiert sei ersten Erkenntnissen zufolge ein gefährlicher Gegenstand, hieß es.

Um was für einen Gegenstand es sich gehandelt hat und wie es zu der Explosion kam, blieb offen. Durch die Wucht der Explosion seien die Fenster in der Wohnung zerborsten. Das Haus wurde evakuiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen für die Dauer des Einsatzes in einem Betreuungsbus unter. Weitere gefährliche Gegenstände fanden die Einsatzkräfte den Angaben zufolge aber nicht in der Wohnung des Mannes.