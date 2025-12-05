Zeitz/MZ. - Eigentlich hatte sich Holger Fischer an diesem Samstag nichts vorgenommen. Der zweite Spieltag in der Schülerliga stand eigentlich in Zscherben auf dem Programm. „Der musste abgesagt werden, da gleich mehrere Spieler krankheitsbedingt absagen mussten“, erklärt Holger Fischer, der nicht nur die „Großen“ bei der SG Chemie Zeitz trainiert, sondern sich auch um den Nachwuchs kümmert.

Jene Aufgabe hat er vor inzwischen mehr als 15 Jahren übernommen. Aus Schülern wurden Junioren und Aktive, die heute in der 2. Bundesliga und in der Oberliga Sachsen-Anhalt spielen. Und das recht erfolgreich. Schaut man beispielsweise auf die aktuelle Oberliga-Tabelle. Da führen gleich drei Zeitzer Teams vor der restlichen Konkurrenz. Und auch bei den Schülern mischen die Zeitzer fleißig mit.

Doch woran liegt es, dass Chemie Zeitz auch mit Nachwuchsmannschaften aufwarten kann? „Der Erfolg unserer Mannschaften hat sich natürlich herumgesprochen“, erwidert Holger Fischer. „Zwar hast du immer mal ein oder zwei Abgänge, aber es kommen immer wieder neue Kids und wollen Radball spielen“, fügt er hinzu.

Dabei nutzen die Radballer eben auch soziale Medien, um über ihre Erfolge zu berichten. „Wenn du Erfolge verkünden kannst, wird das Interesse natürlich größer. Dazu kommt, dass wir mit der Schulsporthalle in Rasberg eine vorzügliche Trainingsstätte haben“, sagt Fischer.

Und ein wichtiger Faktor sei auch, dass sich die Eltern und Familienangehörigen mit einbringen. „Dazu gehört auch, dass mich inzwischen die ,Großen' beim Training mit unterstützen.“ Denn ohne die, wären die vielen Teams der Zeitzer Radballer inzwischen kaum zu trainieren.