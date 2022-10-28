Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wann stehen die Einkaufs-Sonntage in Bernburg an?

Auch in 2025 wird es in Bernburg wieder verkaufsoffene Sonntage geben.

Bernburg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Bernburg?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Bernburg

Bisher stehen drei verkaufsoffene Sonntage für 2025 in Bernburg fest. Der erste fand am 1. Juni statt. Der nächste Einkaufs-Sonntag folgt am 7. Dezember. Am 21. Dezember, zum vierten Advent, öffnen die Türen der Geschäfte zum letzten Mal an einem Sonntag in 2025.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.