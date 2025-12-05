Bundesliga-Finale in Dessau Trampolin-Spektakel steigt in der Anhalt arena- Topathleten ermitteln ihren deutschen Meister
05.12.2025, 15:02
Dessau/MZ. - Wahnsinnssprünge, atemberaubende Akrobatik und sportliche Höchstleistungen, all dies bietet das Bundesliga-Finale im Trampolin am Samstagabend in der Anhalt-Arena Dessau. Bei der Veranstaltung, die auch als deutsche Vereinsmeisterschaft bekannt ist, treten die besten Teams Deutschlands gegeneinander an.