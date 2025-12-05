weather regenschauer
Bundesliga-Finale in Dessau Trampolin-Spektakel steigt in der Anhalt arena- Topathleten ermitteln ihren deutschen Meister

Wahnsinnssprünge, atemberaubende Akrobatik und sportliche Höchstleistungen, all dies bietet das Bundesliga-Finale im Trampolin am Samstagabend in der Anhalt-Arena Dessau. Was Besucher erwartet.

Von Frank Nessler 05.12.2025, 15:02
Fabian Vogel and Caio Lauxtermann sind im Team des Titelverteidigers in Dessau zu erleben.
Dessau/MZ. - Wahnsinnssprünge, atemberaubende Akrobatik und sportliche Höchstleistungen, all dies bietet das Bundesliga-Finale im Trampolin am Samstagabend in der Anhalt-Arena Dessau. Bei der Veranstaltung, die auch als deutsche Vereinsmeisterschaft bekannt ist, treten die besten Teams Deutschlands gegeneinander an.