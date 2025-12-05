weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Brauchtum: Gänsehaut-Atmosphäre beim Steigerlied im Knappensaal des Bernburger K+S-Salzwerkes

Brauchtum Gänsehaut-Atmosphäre beim Steigerlied im Knappensaal des Bernburger K+S-Salzwerkes

Mit der Barbarafeier gedachten Bergleute am Donnerstag ihrer Schutzpatronin. Wie Werksleiterin Dorothee Telaar die wirtschaftliche Lage einschätzt.

Von Torsten Adam 05.12.2025, 15:45
Der Spielmannszug Peißen musizierte erstmalig zur Barbarafeier im Knappensaal des K+S-Steinsalzwerkes Bernburg unter Tage.
Der Spielmannszug Peißen musizierte erstmalig zur Barbarafeier im Knappensaal des K+S-Steinsalzwerkes Bernburg unter Tage. (Foto: Torsten Adam)

Bernburg/MZ. - Es ist am Donnerstag das krönende Ende der traditionellen Barbarafeier im Bernburger K+S-Steinsalzwerk: Als Stabführer Jens Hammermann mit dem Spielmannszug Peißen das Steigerlied, die Hymne der Bergleute, anstimmt, setzt ein vielstimmiger Chor ein. Die Stimmen der rund 150 Mitarbeiter, die von den Wänden des rund 500 Meter unter der Erde gelegenen Knappensaals widerhallen, verursachen ein Gänsehaut-Erlebnis. Mit der Gedenkfeier ehren die Bergleute jedes Jahr am 4. Dezember ihre Schutzpatronin, die Heilige Barbara.