Mit der Barbarafeier gedachten Bergleute am Donnerstag ihrer Schutzpatronin. Wie Werksleiterin Dorothee Telaar die wirtschaftliche Lage einschätzt.

Der Spielmannszug Peißen musizierte erstmalig zur Barbarafeier im Knappensaal des K+S-Steinsalzwerkes Bernburg unter Tage.

Bernburg/MZ. - Es ist am Donnerstag das krönende Ende der traditionellen Barbarafeier im Bernburger K+S-Steinsalzwerk: Als Stabführer Jens Hammermann mit dem Spielmannszug Peißen das Steigerlied, die Hymne der Bergleute, anstimmt, setzt ein vielstimmiger Chor ein. Die Stimmen der rund 150 Mitarbeiter, die von den Wänden des rund 500 Meter unter der Erde gelegenen Knappensaals widerhallen, verursachen ein Gänsehaut-Erlebnis. Mit der Gedenkfeier ehren die Bergleute jedes Jahr am 4. Dezember ihre Schutzpatronin, die Heilige Barbara.