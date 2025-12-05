Veranstaltungen auf dem Flugplatz Ballenstedt Startplatz wird begehrte Event-Location: Neue Ideen für 2026

Der Flugplatz Ballenstedt ist längst mehr als ein Ort für Starts und Landungen. Rockharz, Flugtag und das Treffen der German Rednecks locken jedes Jahr Tausende auf das Gelände unter den Gegensteinen. 2026 kommt ein neues Treffen hinzu.