Veranstaltungen auf dem Flugplatz Ballenstedt Startplatz wird begehrte Event-Location: Neue Ideen für 2026
Der Flugplatz Ballenstedt ist längst mehr als ein Ort für Starts und Landungen. Rockharz, Flugtag und das Treffen der German Rednecks locken jedes Jahr Tausende auf das Gelände unter den Gegensteinen. 2026 kommt ein neues Treffen hinzu.
05.12.2025, 15:52
Ballenstedt/MZ. - Hier starten und landen nicht nur Flugzeuge: Längst hat sich der Flugplatz Ballenstedt als überregional bekannter Veranstaltungsort etabliert. 2026 soll wieder etwas Neues hinzukommen.