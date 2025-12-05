In der Coswiger Innenstadt haben unbekannte Täter am Freitagmorgen einen Geldautomaten der Volksbank attackiert. Welchen Schaden die Detonation verursacht hat und was bereits bekannt ist.

Schock und riesiger Schaden! Mitten in der Innenstadt: Geldautomat der Volksbank gesprengt

Coswigs Bürgermeister André Saage hat selber in der Filiale der Volksbank gearbeitet. Nach der Sprengung eines Geldautomaten zeigte er sich erschüttert über das Ausmaß des Schadens.

Coswig. – Der Schock sitzt tief. Der Schaden ist enorm. Mitten in der Coswiger Innenstadt ist es am Freitag in den frühen Morgenstunden zu einem Angriff auf die Filiale der Volksbank in der Puschkinstraße gekommen. Bisher unbekannte Täter hatten versucht, den Geldautomaten im historischen Bankhaus zu sprengen. (Zeugen können sich bei der Polizei unter Tel. 0340/6000291 melden.)