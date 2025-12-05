Magdeburg - Zum Gedenken an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt rufen die Religionsgemeinschaften in der Stadt zu einer Lichterkette auf. Zum Jahrestag des Anschlags sollen am 20. Dezember tausende Kerzen rund um den dann geschlossenen Weihnachtsmarkt leuchten, teilte das katholische Bistum Magdeburg mit. An dem Aufruf sind neben den katholischen Pfarreien der Stadt Magdeburg auch evangelische Kirchen sowie islamische und jüdische Gemeinden beteiligt. Auch die Landeshauptstadt und zahlreiche weitere Vereine und Initiativen unterstützen den Aufruf.

„Der Angriff auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor einem Jahr hat in der Landeshauptstadt tiefe Spuren hinterlassen“, hieß es in einer Mitteilung des Bistums Magdeburg. „Mit der Lichterkette werden wir ein weiteres Mal an die Opfer und Betroffenen des schrecklichen Anschlags erinnern und erneut den vielen Helferinnen und Helfern danken“, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). Die Lichterkette soll den Angaben zufolge ab 19 Uhr rund um den Alten Markt leuchten. Zum Zeitpunkt des Anschlags ab 19.02 Uhr sollen dann auch die Glocken in der Landeshauptstadt läuten. Neben der Lichterkette sind auch ein Gottesdienst und eine Gedenkveranstaltung geplant.