Eine Autofahrerin verliert beim Überholen auf eisiger Straße bei Dermbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es überschlägt sich mehrfach. Im Auto befinden sich auch zwei Kinder.

Dermbach - Zwei Kinder sind bei einem schweren Autounfall auf glatter Straße im Wartburgkreis verletzt worden. Ein einjähriges Kind erlitt schwere Verletzungen, ein vierjähriges leichte, wie die Polizei mitteilte. Die 36-jährige Autofahrerin hatte demnach bei einem Überholmanöver auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Der Unfall passierte am Vormittag auf der Bundesstraße 285 zwischen Urnshausen und Dermbach. Die Fahrerin setzte den Ermittlungen zufolge auf einer Geraden zum Überholen an, kam dabei ins Schleudern, geriet nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach mit ihrem Auto. Die Frau blieb unverletzt.