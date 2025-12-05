In ganz Deutschland haben Initiativen zu Demonstrationen gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung aufgerufen. Auch in Berlin beteiligen sich zahlreiche Schüler.

Berlin - Mehr als tausend Berliner Schüler und andere vor allem junge Menschen haben in Kreuzberg gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung demonstriert. Sie versammelten sich an dem bundesweiten Aktionstag bereits am Mittag am Halleschen Tor und wollten später zum Oranienplatz laufen. Viele Teilnehmer hatten Transparente dabei. Auch Sprechchöre richteten sich gegen einen Wehrdienst bei der Bundeswehr. An der Demonstration nahmen auch Eltern mit kleineren Kindern teil.

Die Polizei sprach von 1.400 Demonstranten, dabei gebe es noch Zustrom. Alles verlaufe friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Um 16.00 Uhr sollte eine zweite Demonstration vom Oranienplatz zum Rathaus Neukölln mit angemeldeten 2.000 Teilnehmern laufen.

Unter den Demonstranten war auch eine 6. Klasse einer Grundschule in Kreuzberg, die Plakate im Unterricht gebastelt hatte: „Ihr alten Knacker müsst ja nicht kämpfen“, hieß es dort, sowie: „Wir wollen Waffeln statt Waffen“ und „Keiner für Wehrpflicht alle für Lernpflicht“. Für die Teilnahme der Kinder hatten die Eltern laut den Erziehern Freistellungsaufträge gestellt.

Eine elfjährige Schülerin sagte: „Ich finde es unfair, wenn Menschen zur Wehrpflicht gehen. Die meisten wollen das nicht freiwillig machen und sie werden dann dazu gezwungen. Deutschland ist ein demokratisches Land. Deshalb sollte man auch entscheiden dürfen, ob man gehen will oder nicht. Viele Menschen haben Angst, dass sie sterben.“

Initiatoren der Demonstrationen und Schüler-Initiativen hatten zu einem „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ aufgerufen. Die Veranstalter betonten: „Wir wollen nicht als Kanonenfutter enden. (...) Wir schauen nicht stumm zu, wie wir und unsere Freunde per Los zum Töten und Sterben gezwungen werden.“ Die Senatsbildungsverwaltung hatte sich gegen den Schulstreik gewandt und auf die Schulpflicht hingewiesen.

Der Bundestag beschloss am Vormittag das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz. Die schwarz-rote Koalition hatte sich auf einen zunächst freiwilligen Wehrdienst geeinigt. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Junge Männer müssen dann einen Fragebogen ausfüllen. Später sollen sie gemustert werden.