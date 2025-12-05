Unbekannte haben in Weißenfels bei einem Sprengversuch einen Parkscheinautomaten stark beschädigt. Wie hoch der Schaden geschätzt wird und womit die Täter aber gescheitert sind.

Weißenfels/MZ - In der Nacht zu Freitag hat eine Detonation in der Innenstadt von Weißenfels zahlreiche Anwohner aufgeschreckt. Wie das Revier Burgenlandkreis mitteilte, stellten ausgerückte Polizeikräfte daraufhin am Klingenplatz einen stark beschädigten Parkscheinautomaten fest. Unbekannte Täter hatten demnach offensichtlich versucht, den Automaten zu sprengen. Beamte sicherten Spuren am Tatort. Obwohl sie einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursacht hätten, seien die Diebe nicht an die Geldkassette gelangt.