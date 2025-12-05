Seit einem Jahr ist ein Abschnitt des beliebten Unstrut-Radwegs nahe Dorndorf gesperrt. Verbandsgemeinde arbeitet gemeinsam mit der Naturschutzbehörde des Kreises an einer Lösung. Wie da der aktuelle Stand ist und was die Ämter vor Ort besonders verärgert und bestürzt.

Am Glockenseck bröckelt’s - Wie es beim Problemfels nun weitergeht

Blick auf die Unstrut, den Radweg und die Felsböschung Glockenseck bei Dorndorf.

Dorndorf - Seit nun bereits einem Jahr ist der Unstrutradweg am Glockenseck nahe Dorndorf dicht. Schon seit einiger Zeit bereitet der massive Prallhang aus Buntsand- und Kalkstein in idyllischer Lage große Sorgen. Breite Spalten durchziehen das Gestein wegen einer Auslaugung der Gipse und der Verwitterung des geologischen Materials. Allein von fünf Felsnasen bröckelt es Stein für Stein.