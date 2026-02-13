Der Kompromissvorschlag von 30 Euro Mehrkosten für die Kita- und Hortbetreuung setzt sich in der Abstimmung im Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra durch. Wie die Elternkuratorien auf den Anstieg reagieren.

Im Mansfelder Grund-Helbra wird die Betreuung in Kindertagesstätten und im Hort teurer.

Helbra/MZ. - Ohne weitere Diskussionen sind vom Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra die neuen Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten und im Hort in seiner jüngsten Beratung am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen worden.