Am Sonntag startet die größte Karnevalskarawane der Region mit aufwendig gestalteten Wagen und kostümierten Gruppen. Zugleich rückt das Sicherheitskonzept 2026 erneut in den Fokus.

Entlang der Strecke wird gefeiert und gewunken – gleichzeitig müssen zahlreiche Zufahrten mit Fahrzeugen gesperrt werden.

Sandersdorf/MZ. - In Sandersdorf laufen die letzten Vorbereitungen für den Karnevalsumzug, der am Sonntag um 13.11 Uhr startet. Präsident Gerd Ritter und das Organisationsteam des Sandersdorfer Karnevalsvereins (SKV) rechnen mit bis zu 500 Teilnehmern und insgesamt 34 Festwagen und Fußgruppen. Entlang der traditionellen Route vom Sportzentrum über Hauptstraße, Greppiner Straße, Straße der Neuen Zeit und Bahnhofstraße zurück zum Ausgangspunkt wird mit hunderten Zuschauern gerechnet.